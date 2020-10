Koronawirus. Nowe obostrzenia w komunikacji miejskiej a rzeczywistość

"My pokazujemy rzeczywistość a obostrzenia. W porównaniu do innych miast, Warszawa posiada dużą liczbę pojazdów transportu miejskiego, jednak aby sprostać nowym rozporządzeniom, to w dalszym ciągu za mało. Przy takich założeniach rządu i tak dużej licznie mieszkańców miasta, to niemożliwe" – komentuje sprawę w rozmowie z WawaLove rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka.