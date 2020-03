Koronawirus w Polsce. Pustki na popularnej ulicy z klubami w Warszawie [Wideo]

Ul. Mazowiecka w Warszawie jest miejscem, gdzie mieszkańcy stolicy spędzają weekend. Ze względu na zagrożenie koronawirusem w Polsce popularna ulica z klubami była w piątek praktycznie wymarła.

Ze względu na koronawirusa w Polsce władze i eksperci zalecają, aby zostać w domu. To zmniejsza m.in. nasilenie kontaktów z osobami z zewnątrz, a co za tym idzie potencjalną możliwość zakażenia. Ministerstwo przypomina, że przerwa w szkole czy na uczelni to nie ferie. Apeluje m.in., aby ograniczyć spotkania ze znajomymi czy korzystanie do minimum z komunikacji miejskiej.