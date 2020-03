Koronawirus w Warszawie. Kampinoski Park Narodowy zamknięty od czwartku

Tym samym do odwołania obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania ze wszystkich szlaków turystycznych oraz ścieżek edukacyjnych.

Zastępca dyrektora parku Magdalena Mickiewicz w rozmowie z Wawalove przyznała, że do takiej decyzji skłoniły dyrekcję tłumy osób ściągające do lasu .

- To nie był tylko weekend, tylko w ogóle sytuacja z ostatnich dni. Od wprowadzenia ograniczeń, wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego i od zamknięcia szkół w parku obserwujemy tłumy. Taki stan trwa co najmniej 10 dni – podkreśliła Mickiewicz.

Park prowadzi stały monitoring. Jest też obserwowany przez pracowników. Teraz przy wejściu staną tabliczki z zakazem. Zakaz wstępu obowiązuje do odwołania.

Dyrekcja parku na stronie internetowej podkreśla, że zdaje sobie sprawę z dobroczynnych właściwości przebywania na świeżym powietrzu. - Niestety obserwujemy bardzo dużą koncentrację ludzi na terenie parku, co sprzyja rozprzestrzenianiu się epidemii, której zasięg musimy ograniczyć. Wirusa możemy pokonać tylko razem! W tych trudnych czasach "razem" oznacza jednak właśnie "osobno"... - czytamy na stronie internetowej.

Wcześniej informowaliśmy, że w warszawskich parkach i lasach przebywają tłumy ludzi, co sprzyja rozprzestrzenianiu się koronawirusa. We wtorek zakaz wstępu do Lasu Kabackiego postulował m.in. jeden z ursynowskich radnych.