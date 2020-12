Koronawirus w Warszawie. Miejski autobus po raz pierwszy przewiózł pacjentów covidowych

Koronawirus w Warszawie. Autobus przewiózł 14 chorych osób

Dyspozycję o użyciu autobusu miejskiego do transportu chorych wydał szpital tymczasowy zlokalizowany na Stadionie Narodowym w Warszawie. Po godz. 18. w sumie 14 osób, w tym dwie na wózkach inwalidzkich, zostały przetransportowane z placówki przy Gniewkowskiej do Szpitala Narodowego.

Szczepionka na koronawirusa. Dr Jacek Krajewski mówi, co z osobami, które nie będą szczepione w pierwszej kolejności (WIDEO)

- Trwają jeszcze kwalifikacje i rozmowy lekarzy z osobami z tego ośrodka, więc na razie pewne jest to, że do Szpitala Narodowego trafiło kilkanaście osób i najprawdopodobniej dwie osoby do szpitala na Wołoską. Bierzemy pod uwagę, że to może być nawet 40 osób, które trafią z tego ośrodka do któregoś z naszych szpitali – powiedziała w rozmowie z TVN24 Iwona Sołtys ze Szpitala Klinicznego MSWiA.