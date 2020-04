Koronawirus w Warszawie. Studenci twierdzą, że na uczelni panuje chaos

Koronawirus. Warszawa. Przeprowadzono dezynfekcję

Koronawirus. Warszawa. "W szkole panuje chaos"

Jak donoszą podchorążowie, w szkole panuje obecnie "totalny chaos". - Liczba osób bez objawów z pozytywnym wynikiem lawinowo rośnie. Jedna z osób, która miała w pierwszym teście negatywny wynik, po dwóch dniach i drugim teście otrzymała pozytywny, co świadczy o tym, że choroba dopiero wśród nas się ujawnia. W szkole panuje totalny chaos, a władza nie potrafi sobie poradzić z problemem i odizolowaniem ludzi. My tu wegetujemy – powiedział jeden z mundurowych studentów w rozmowie z administratorem profilu "Mundurowi dziękują rządowi".

- Osoby zdrowe dostały rozkaz noszenia posiłków osobom chorym, rozsianym po wielu miejscach szkoły. Mają to robić bez wystarczającego zabezpieczenia. Dzwoniąc do oficera dyżurnego i informując o kończącym się środku dezynfekcyjnym, usłyszeliśmy w odpowiedzi, że mamy sobie go jakoś załatwić, bo ma teraz ważniejsze rzeczy na głowie. Całe dowództwo uciekło do domów. Istnieje z nimi jedynie kontakt telefoniczny. W szkole jest jedynie oficer dyżurny – mówi kolejna osoba.