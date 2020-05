Koronawirus w Warszawie. Wojciech Andrusiewicz o sytuacji w stolicy

Koronawirus w Warszawie. Wojciech Andrusiewicz: "Sytuacja pod kontrolą"

Obserwujemy obecnie najgorszy dla stolicy tydzień od początku epidemii. Łączna liczba przypadków w Warszawie wzrosła do 1112. We wtorek 26 maja pojawiło się kolejnych 55 przypadków, a wczoraj odnotowano 25 zakażeń.

Jednak według Wojciecha Andrusiewicza Rzecznika Ministerstwa Zdrowia, sytuacja w stolicy jest już pod kontrolą. "Co do Warszawy to mamy dwa ogniska wirusa. Wydaje się, ze sytuacja w Szpitalu Wolskim oraz ośrodku dla uchodźców jest opanowana. Ośrodek jest objęty kwarantanną, ponieważ mamy taką możliwość" - powiedział Andrusiewicz.