Koronawirus w Warszawie. Wzrost zainteresowania paczkami żywnościowymi

- Dziś odwiedziłem Mobilny Punkt Poradnictwa. To specjalny autobus, za pomocą którego na co dzień miasto pomaga osobom w kryzysie bezdomności. Odkąd do Polski i Warszawy dotarła epidemia koronawirusa, Mobilny Punkt nieco zmienił zakres działalności. Z jego pokładu bezdomni otrzymują codziennie paczki żywnościowe, a także pakiety medyczne czy środki ochrony osobistej. Dziennie przekazujemy około 350 paczek. Mobilny Punkt to jedna z tych aktywności miasta, które napawają wielką dumą - że w naszych działaniach tak silny jest duch solidarności z tymi, którzy są w ciężkiej sytuacji, także w tych szczególnie trudnych czasach - powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.