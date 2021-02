Koronawirus w Warszawie. Zamknięto 12 szkół podstawowych

18 stycznia po zakończeniu ferii zimowych do szkół wrócili uczniowie klas I-III. Oznacza to, że w samej tylko Warszawie na zajęcia stacjonarne zaczęło uczęszczać blisko 47 tys. dzieci. Decyzją rządu do 14 lutego pozostali uczniowie ze starszych klas nadal kontynuują naukę w trybie zdalnym.