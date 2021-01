Ferie zimowe dobiegają końca, już od najbliższego poniedziałku uczniowie najmłodszych klas szkół podstawowych wrócą na zajęcia stacjonarne. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zapewnił, że miasto zrobiło wszystko, by zagwarantować bezpieczeństwo.

Warszawa. Powrót dzieci do szkół. Trzaskowski: "Zrobiliśmy wszystko, by zagwarantować bezpieczeństwo"

Decyzją rządu w poniedziałek 18 stycznia przywrócona zostaje nauka stacjonarna dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Powrót najmłodszych uczniów do szkół odbywać się będzie w reżimie sanitarnym.

Oznacza to, że w samej tylko Warszawie na zajęcia stacjonarne wróci blisko 47 tys. dzieci. Do sytuacji odniósł się Rafał Trzaskowski.

"Rząd zadecydował, że 18.01 do nauki stacjonarnej wracają uczniowie klas I – III. To oznacza, że do warszawskich podstawówek pójdzie prawie 47 tys. dzieci. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przygotować nasze szkoły jak najlepiej wg wytycznych sanitarnych" – napisał prezydent stolicy w mediach społecznościowych w niedzielę.

Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Ministerstwem Zdrowia wraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowały wytyczne dla placówek.

Warszawa. Powrót najmłodszych uczniów do szkół. Jakie są wytyczne?

Według przyjętych zasad jedna grupa uczniów ma przebywać w wyznaczonej i stałej sali bez jej zmieniania w czasie dnia. Do klasy będą przyporządkowani ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie będą prowadzić zajęć stacjonarnych w innych klasach.

Powrót dzieci do szkół. Czy placówki są na to przygotowane? Dr Grzesiowski odpowiada

Trzaskowski przypomniał, że wszyscy dyrektorzy i nauczyciele w miejskich placówkach oświatowych mają już doświadczenie w prowadzeniu stacjonarnych lekcji w reżimie sanitarnym, więc wszystkie wytyczne będą "bezwzględnie przestrzegane".

"Szkoły są wyposażone w środki ochronne. We wszystkich stołecznych szkołach podstawowych przed wejściem do szkoły i szatni trzeba będzie dezynfekować dłonie. W wyznaczonych pomieszczeniach szkoły, w tym w miejscach ogólnodostępnych, toaletach, przy wejściu głównym do placówki przygotowane zostały środki do dezynfekcji rąk oraz instrukcje zasad higieny rąk" – przekazał dalej Trzaskowski.

Ponadto według zalecanych wytycznych sale lekcyjne powinni być wietrzone co godzinę, po każdych zajęciach, a sprzęt sportowy myty lub dezynfekowany. Plan zajęć będzie dostosowany w taki sposób, aby ograniczyć gromadzenie się poszczególnych grup uczniów na terenie szkoły.

Przypomnijmy, że od początku trwania pandemii do placówek oświatowych mogą przychodzić tylko i wyłącznie osoby zdrowe, które nie są na kwarantannie oraz gdy inni domownicy także nie zostali skierowani na przymusową izolację.

Prezydent Warszawy zauważył, że należy także doprecyzować kwestię przypisania jednego nauczyciela do poszczególnej grupy, ponieważ będzie to problematyczne przy takich zajęciach jak wf, angielski czy muzyka. O szczegółowe wytyczne w tej sprawie zwrócił się do ministra edukacji i nauki.