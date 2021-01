Warszawa. Powrót dzieci do szkół. Od poniedziałku zmiany w komunikacji miejskiej

Rząd podjął decyzję, że od poniedziałku, 18 stycznia uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych powrócą na zajęcia do placówek, natomiast starsze dzieci i młodzież maja w dalszym ciągu mieć zajęcia w trybie online .

W związku z sytuacją Warszawski Transport Publiczny zadeklarował, że dowiezie najmłodszych uczniów do szkół.

"Od poniedziałku 18 stycznia kończą się ferie, a uczniowie najmłodszych klas wracają do szkół. Dojedziemy do placówek, w których będą zajęcia" – czytamy na Twitterze WTP.

"Napad" na autobus. Kierowca musiał oddać jedzenie

Warszawa. Autobusy dowiozą do szkół

"Od początku kursowania w poniedziałek 18 stycznia na swoje trasy wrócą autobusy linii szkolnych 304, 320, 323, 332 i 379. Pod szkoły będą również podjeżdżały autobusy linii: 153 (do przystanku Czerwonych Beretów), 163 i 164 (na ulicę Uprawną), a 201 pojadą ulicami Piastów Śląskich i Żołnierzy Wyklętych. Autobusy linii 154 dojeżdżające w okresie ferii do Fortu Radiowo zamiast zawieszonych autobusów linii 320, zostaną stamtąd wycofane" – podała Karolina Gałecka rzeczniczka Urzędu Miasta.

Od poniedziałku w Warszawie zwiększy się także częstotliwość kursowania autobusów linii 523 oraz 709. Natomiast metro w godzinach szczytu od poniedziałku do piątku będzie kursowało co 2 min 50 s na linii M1 i co 3 min 30 s na linii M2.