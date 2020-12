Koronawirus w Warszawie. Znamy liczbę pacjentów w Szpitalu Narodowym

- W ciągu dwóch dni szpitale 12 razy kontaktowały się z Szpitalem Narodowym. Do hospitalizacji przyjęto 11 osób. Łącznie od początku działalności liczba hospitalizowanych wynosi 246 osób – podała Iwona Sołtys, kierownik Działu Obsługi Pacjenta z MSWiA.

Jak zaznacza placówka, znaczna część przyjmowanych osób to chorzy nie tylko z zapaleniem płuc ale także z różnymi innymi schorzeniami. Hospitalizowane są m.in. osoby po udarze, zawale serca i osoby starsze. Pacjenci leżący poddawani są codziennej rehabilitacji.

Przypominamy, że szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym jeszcze niedawno ogłosił 14 schorzeń dyskwalifikujących chorych do przyjęcia .

11 grudnia autobus miejski przystosowany do transportu chorych po raz pierwszy przewiózł 14 pacjentów do Szpitala Narodowego. 12 grudnia tym samym autobusem do placówki przewieziono kolejne 19 osób.