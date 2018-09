Kościelne dzwony o trzeciej nad ranem. Parafia: zawinił mechanizm

W poniedziałek nad ranem mieszkańców dzielnicy Ursynów w Warszawie ze snu wyrwał hałas z kościelnej dzwonnicy. Po trzeciej w nocy jej mechanizm przypadkowo uruchomiła nagła wichura. Awaria trwała przez pół godziny.

W związku z tą dość frustrującą sytuacją niektórym od razu skojarzył się dowcip rysunkowy Marka Raczkowskiego z pytaniem: "Co o szóstej rano robią dzwony w kościele na Ursynowie?". Tym razem jednak hałas dał się we znaki ursynowianom znacznie wcześniej. Z minuty na minutę niepokój narastał. W końcu odgłos ucichł. Niestety, na ciszę trzeba było czekać prawie pół godziny.

Co niecierpliwsi postanowili sami rozwikłać zagadkę przymusowej pobudki. Pani Marta napisała: "Poszłam do tego przybytku i gniazda... I dowiedziałam się, że to jest mechanizm i że jestem naiwna myśląc, że to naprawią...". Ktoś napisał maila na adres parafii, z prośbą o wyjaśnienia. Po kilku godzinach przyszła odpowiedź: "Przyczyną bicia dzwonów była awaria elektryczna. Staraliśmy się ją naprawić najszybciej, jak było to możliwe".