"Stop pedofilom w sutannach". Na moście Gdańskim zawisły kukły ministrantów

W poniedziałek rano na przystanku Most Gdański w Warszawie pojawiła się kontrowersyjna instalacja. Z barierek zwisają kukły będące symbolem molestowanych przez księży ministrantów. Kierowcy jadący Wisłostradą mogą natomiast przeczytać baner o treści: "Stop pedofilom w sutannach".

Tajemnicze figury mające przedstawiać ministrantów zostały powieszone około 5:30 nad ranem. Jadący do pracy pasażerowie komunikacji miejskiej z zaciekawieniem i niedowierzaniem patrzyli na cztery postaci ubrane w komże z balonami zamiast głów.

- Pokrzywdzeni chcą być zauważeni. Chodzi o nacisk na opinię publiczną, bo to nie jest marginalny problem. Myślę, że w skali Polski to są tysiące pokrzywdzonych. Kościół stosuje w tym temacie politykę milczenia, a to powoduje eskalację takich oznak niezadowolenia - mówi Artur Nowak, adwokat i autor książki "Żeby nie było zgorszenia. Ofiary mają głos".