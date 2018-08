Kuriozalna instalacja drogowa. Na rondzie w Otwocku stanęła dmuchana palma

"Mamy już Otwocką Wenecję, teraz jest Otwocka Majorka" - ironizują internauci. To efekt inicjatywy grupy Ładnie Zmieniamy Krajobraz. Ich pomysł zyskał aprobatę wielu mieszkańców, którzy chcą palmy w tym miejscu na stałe.

Rondo de Gaulle'a w Warszawie od wielu lat znane jest z "rosnącej" na jego środku sztucznej palmy. Wygląda jednak na to, że otwocczanie pozazdrościli stolicy i chcą mieć swoje drzewko. Członkowie artystycznej grupy Ładnie Zmieniamy Krajobraz wzięli więc sprawy w swoje ręce. Postawili więc na rondzie u zbiegu ulic Reymonta i Żeromskiego nietypowa instalację.

- Pomysł na postawienie palmy powstał dokładnie tak samo, jak wszystkie nasze pomysły: z rozmów na temat Otwocka, tego co się dzieje (albo i nie dzieje) w mieście, z obserwacji naszego pięknego miasta . Kiedy skrzyżowanie zostało zamienione na rondo, wzbudziło to sporą sensację wśród mieszkańców, ponieważ jest... śmieszne - mówi przedstawiciel grupy ŁZK w rozmowie z WawaLove.

Od początku 2018 roku grupa artystów zrzeszona pod nazwą Ładnie Zmieniamy Krajobraz wprowadza do przestrzeni publicznej absurdalne elementy, które wywołują u obserwatorów uśmiech. Ich specjalizacją jest pokazywanie miasta w krzywym zwierciadle. Najsłynniejsze realizacje ŁZK to Rezerwat "Dziura Otwocka", "Wenecja Mazowsza" oraz tabliczki ostrzegające przed pytonem nad Wisłą. Jak sami mówią o swoim najnowszym pomyśle, to nie jest ich ostatnie słowo.