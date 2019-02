Kuriozum na Muranowie. Odnowili zabytkową bramę, ale tylko do połowy

Dominująca nad kinem Muranów brama została odmalowana jedynie częściowo. To efekt braku porozumienia dwóch wspólnot mieszkaniowych, które dzielą ze sobą ten sam budynek. Konflikt sąsiedzki doprowadził do dość komicznej sytuacji.

Zabytkowa, socrealistyczna kamienica z ozdobną bramą ma dwa adresy. Jedna część budynku oznaczona jest tabliczką Nowolipie 1, druga - Andersa 1. Mieszkańcy też są podzieleni - należą do dwóch różnych wspólnot. Jedna zarzuca drugiej, że remont elewacji proponowała, ale odpowiedzi nie było. A ponieważ obiekt był już w opłakanym stanie, przystąpiono do odnowienia bez udziału sąsiadów .

Granicę między wspólnotami mieszkaniowymi budynku na Muranowie widać gołym okiem - przechodzi dokładnie przez środek bramy. Teraz jej połowa mieni się pięknym, beżowym kolorem, z drugiej tynk odpada płatami. Ci, którzy remont przeprowadzili, mogli liczyć na dofinansowanie z budżetu miasta (pokrycie ok. 80 proc. całości kosztów). Ci, którzy z remontem zwlekali, tłumaczą się niewiedzą i brakiem informacji o dodatkowych środkach.

Pierwsi (Nowolipie) nie mają sobie nic do zarzucenia. Uważają nawet, że sąsiedzi nie wyrażali chęci do wspólnego przedsięwzięcia. Drudzy (Andersa) twierdzą, że nikt się z nimi w tej sprawie nawet nie kontaktował i próby porozumienia nie było. Do czego doprowadził ten spór i brak koordynacji działań, można się przekonać oglądając budynek z zewnątrz.