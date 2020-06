"Letnia akademia pływania". Ruszyły bezpłatne zapisy dla seniorów

Warszawa w walce o lepsze zdrowie seniorów

"O korzyściach płynących z ruchu nie trzeba nikogo przekonywać. Pomaga zachować zdrowie, poprawia samopoczucie, a przede wszystkim podnosi odporność, co ma ogromne znaczenie zwłaszcza w dobie COVID-19. Właśnie dlatego podjęliśmy decyzję o uruchomieniu zajęć dedykowanych seniorom – osobom należącym do grupy największego ryzyka ciężkiego przebiegu choroby. Aktywizujemy seniorów, zachęcamy do ruchu. Zajęcia uzupełnią ofertę pomocową kierowaną przez naszą dzielnicę do seniorów w związku z koronawirusem" – poinformowała burmistrz Śródmieścia, Aleksander Ferens.