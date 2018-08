Lifting bez skalpela – czy działa? Technologia HIFU - hit medycyny estetycznej w Studio Sante

Technologia HIFU to hit medycyny estetycznej, wpisującej się w trend chirurgii bez skalpela. Zamiast operacji plastycznej, zabieg trwający do 1,5 godziny i widoczny efekt ujędrnienia. Jak działa Hifu i dlaczego jest to skuteczne? Czy Hifu boli? Dowiedz fakty i opinie o Hifu!

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(Ewa Rot-Buga, Fot: Ewa Rot-Buga)

Co to jest Hifu?

HIFU czyli High Intensity Focused Ultrasound to nazwa technologii i urządzenia, które robi furorę w medycynie estetycznej. Hifu działanie zawdzięcza precyzyjnej wiązce ultradźwięków, które wysyła do głębokich warstw skóry. Trafia więc dokładnie tam, gdzie powinna. Wibracje wywoływane przez ultradźwięki zwiększają aktywność fibroblastów, czyli komórek skóry produkujących kolagen. W ten sposób Hifu pobudza naturalne procesy regeneracji i odnowy. Dodatkowo tkanki pod wpływem zogniskowanej fali ultradźwiękowej kurczą się, a przez to napinają, co daje efekt liftingu.

Hifu – efekty

Zabieg Hifu zapewnia długoterminowy i naturalny efekt liftingu, ponieważ jest to technologia, która uruchamia naturalne procesy odnowy skóry. Pierwsze efekty są widoczne od razu po zabiegu. Dalsze pojawiają się stopniowo, w miarę jak komórki skóry produkują nowy kolagen. W ciągu kilku miesięcy obserwujemy postępującą poprawę wyglądu: ujędrnienie cery, napinanie policzków, wygładzanie zmarszczek.

Efekty zabiegu Hifu utrzymują się około dwa lata, a są to:

poprawa gęstości skóry

zredukowanie zwiotczeń i fałd

zmniejszenie zmarszczek na twarzy

ujędrnienie skóry na szyi i dekolcie

poprawa owalu twarzy

zmniejszenie obszarów zwiotczałej skóry na brzuchu i nogach

Czy Hifu boli?

Zabieg Hifu nie wymaga znieczulenia. W miejscach oddziaływania fali ultradźwiękowej odczuwa się ciepło. Niekiedy można odczuwać niewielkie pieczenie. Technologia Hifu działa w głębokich warstwach skóry, nie uszkadzając jednak naskórka. Nie powoduje miejscowych poparzeń, ani nie pozostawia na skórze żadnych śladów. W opinii pacjentek, Hifu jest komfortowym zabiegiem medycyny estetycznej. Panie cenią również, że nie jest po nim potrzebna rekonwalescencja.

Hifu – gdzie wykonać?

Zabiegowi Hifu najlepiej poddać się w sprawdzonym miejscu (np. klinika medycyny estetycznej, SPA & Wellness), aby mieć pewność, że cała procedura zostanie przeprowadzona poprawnie. Odpowiednie dobranie parametrów urządzenia oraz dobrze przeprowadzony zabieg gwarantuje uzyskanie widocznych efektów.

Zabieg można wykonać TUTAJ

Studio Sante. Uzdrowisko Miejskie.

ul. Jagiellońska 55A, 03-301 Warszawa

Przeczytaj też: Patryk Jaki zaprezentował film o trzeciej linii metra

Zobacz także: Rafał Trzaskowski tłumaczy się z wpadki