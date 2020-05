Majówka 2020. Czy można grillować w warszawskich lasach?

Nadal nie można jednak korzystać ze znajdujących się na terenach leśnych miejsc małej infrastruktury leśnej, urządzeń przeznaczonych do zabawy dzieci, wiat i miejsc biwakowania. Oznacza to, że nie powinniśmy również rozpalać w tych miejscach ognisk ani grillować.

Majówka 2020. Straż miejska będzie kontrolować lasy

Majówka 2020. Zalecenia GIS

- Nakaz zasłaniania ust i nosa obowiązuje wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy. Nie zawiera on odstępstw dotyczących spożywania posiłków, lodów, gofrów, hot dogów etc. w miejscach objętych nakazem noszenia maseczek. Aktualnie przepisy nie zabraniają prowadzenia działalności gastronomicznej "na wynos”, ale mając na uwadze, że koronawirus SARS-CoV-2 przenosi się drogą kropelkową, jedzenie posiłków kupionych na wynos powinno następować w domu – informuje komunikat GIS.

Do tej pory - jak czytamy na stronie warszawskich Lasów Miejskich - spotkanie połączone z paleniem ogniska można było zorganizować wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym. Są to polany z wyznaczonymi miejscami do rozpalania ognisk. Lasy Miejskie – Warszawa wyznaczyły dwa, ogólnodostępne miejsca do palenia ognisk: na polanie widokowej w Lesie Kabackim oraz na polanie w Lesie Młocińskim. Musimy pamiętać, że zapis ten jest ograniczony obostrzeniami wynikającymi ze stanu epidemii.