Majówka w stolicy nie musi być nudna. Co warto robić na świeżym powietrzu? Wycieczka rowerowa

Jeśli ktoś lubi aktywne spędzanie wolnego czasu, to powinien wybrać się na wycieczkę rowerową. Warto pojechać m.in. nad Zalew Zegrzyński, do Zamku w Czersku, do Lasu Kabackiego, Parku Kultury w Powsinie, Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, czy po prostu przejechać się wzdłuż prawego i lewego brzegu Wisły.