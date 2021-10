Marsz Niepodległości 2021. Wojewoda: "Postanowienie sądu nie jest prawomocne"

Jednak zanim to wydarzenie uzyskało formalne podstawy, które musiały być w tym roku ponownie wydane przez wojewodę mazowieckiego, przemarsz na tej trasie zaplanowała i zgłosiła formalnie grupa "14 kobiet z mostu". To inicjatywa utworzona przez kilka organizacji, między innymi Obywateli RP, Warszawski Strajk Kobiet oraz Jedzenie zamiast Bomb z Płocka. Grupa przypomina o incydencie, do jakiego doszło cztery lata temu, gdy maszerujących narodowców próbowali zatrzymać ludzie, których przerażały faszystowskie hasła, podnoszone przez uczestników kolumny. Doszło wówczas do szarpaniny i słownego sponiewierania uczestników blokady przez maszerujących.