Matce głodzonego niemowlęcia postawiono zarzuty. Kobieta nie czuje się winna

27-letnia Sylwia G., która miała znęcać się nad swoim 6-tygodniowym synkiem, złożyła zeznania w prokuraturze. Po urodzeniu chłopca matka nie za bardzo się nim interesowała. Denerwowało ją, gdy malec miał kolki. Swoją złość wyładowywała bijąc go i nie dając mu jeść. Kobieta nie przyznaje się jednak do winy.

Do warszawskiego szpitala na ul. Niekłańskiej w stanie skrajnego niedożywienia trafił 6-tygodniowy Lenard. O umierającym dziecku lekarze dowiedzieli się od samej matki, która przestraszyła się konsekwencji swoich czynów i poszła do osiedlowej przychodni na Bródnie. Na miejscu miała tłumaczyć, że niemowlę po prostu było... niejadkiem. Jednak to nie przekonało medyków i o dramatycznej sytuacji chłopca powiadomiono zarówno pogotowie, jak i policję. Sprawą zajęła się prokuratura, a Sylwia G. trafiła do aresztu.