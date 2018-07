Matka z dziećmi czekała godzinę, aby skorzystać z windy. "Sytuacja bez wyjścia"

Pani Agnieszka opisała nieprzyjemny incydent na profilu społecznościowym fundacji "Rodzic w mieście", której jest członkinią. Wracając ze żłobka z pociechami, trafiła akurat na moment awarii obu wind prowadzących na peron metra. Problem w tym, że w takim przypadku pasażerowie są pozostawieni sami sobie, a na pomoc można czekać nawet godzinę. O ile jest się tak zdeterminowanym, jak bohaterka tej historii.

- W ostatnią środę (11 lipca - przyp. red.) jedna z nas, Agnieszka, utknęła przed stacją metra Pole Mokotowskie. Wracała z dwójką dzieci: jednym w wózku, drugim na rowerku - zaczyna się wpis na Facebooku fundacji. Jak czytamy dalej, jedna z dwóch znajdujących się w tym miejscu wind nie działała od co najmniej doby. Trzeba było więc okrążyć skrzyżowanie, aby dostać się na druga stronę. I tam - nomen omen - zaczęły się schody.

- Telefon do 19115 (Miejskie Centrum Kontaktu m.st. Warszawy - przyp.red.) pozwolił tylko na zgłoszenie awarii, kobieta po drugiej stronie słuchawki nie mogła więcej pomóc. Infolinia Metra Warszawskiego działa tylko do 15.00, a była już 18.30. Sytuacja bez wyjścia - pisze pani Agnieszka. Szybko się okazało, że nawet wybranie alternatywnego środka transportu nie rozwiązuje problemu. Aby pojechać tramwajem również trzeba zejść do podziemia.