Mazowieckie. 17-latek zadźgał matkę w Garwolinie. Potem próbował się zabić

Na osiedlu Korczaka w Garwolinie w jednym z mieszkań znaleziono ciało kobiety. Miała liczne rany kłute. Do zabójstwa przyznał się jej 17-letni syn. Jak przyznał prokurator, chłopak próbował po wszystkim popełnić samobójstwo.

Jak pisaliśmy w piątek, 17-latek został zatrzymany, jednak nie trafił do aresztu.– Młody mężczyzna został przewieziony do lekarza, który zgodnie z prawem miał stwierdzić, czy 17-latek może trafić do policyjnej izby zatrzymań. Lekarz nie wydał takiej zgody z uwagi na stan psychiczny – powiedział w rozmowie z WP prokurator Leszek Wójcik. Nastolatek trafił na oddział psychiatryczny jednego ze szpitali.