Mazowieckie. 2,5-latka potrzebowała pomocy. Policjanci eskortowali auto do szpitala

We wtorek mazowiecka policja poinformowała, że zdarzenie miało miejsce w ubiegły piątek wieczorem. Na terenie powiatu ostrowskiego, do funkcjonariuszy z płockich poddziałów prewencji, którzy pełnili służbę, podjechał samochód osobowy marki peugeot. Kierowca auta poprosił o pomoc w szybkim dotarciu do szpitala.