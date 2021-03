Ministerstwo zdrowia ogłosiło w czwartek, że od 15 marca działalność muszą zawiesić branże, które zaliczały już przestój wiosną oraz w listopadzie. Nowe obostrzenia potrwać mają do 28 marca.

Mazowieckie. „Czarny scenariusz się materializuje”. Województwo wchodzi w lockdown

Zasady nowego mazowieckiego lockdownu ogłosił minister zdrowia Adam Niedzielski w czwartek. Tym samym będą tu od poniedziałku obowiązywały te same obostrzenia związane z koronawirusem, co w województwie warmińsko-mazurskim od końca lutego, a od soboty w pomorskim. To konieczne wobec sytuacji, w której - jak powiedział minister - "materializuje się czarny scenariusz, jeśli chodzi o tempo rozwoju pandemii".