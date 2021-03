Warszawa. Stadion przepełniony. Ostatnie wolne łóżka dla pacjentów z koronawirusem

W stołecznych szpitalach brakuje miejsc dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Co gorsza, brakuje również rąk do pracy - kadrę do Szpitala Południowego trzeba zdobyć nakazami pracy. Sytuacja robi się trudna - wysokie statystyki nowych zachorowań w Warszawie i w całym województwie mazowieckim widoczne są we wszystkich medycznych placówkach.