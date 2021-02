Mazowieckie. Minął rok od otwarcia Park of Poland

5 lutego władze parku wodnego poinformowały na Facebooku, że "na chwilę obecną, zgodnie z informacją podaną na konferencją prasowej Prezesa Rady Ministrów z dnia 5.02. aquaparki, w tym Suntago pozostaną zamknięte do czasu wprowadzenia nowych regulacji".

- O nowym terminie otwarcia Suntago i Suntago Village poinformujemy niezwłocznie na naszej stronie internetowej oraz na profilach społecznościowych - czytamy we wpisie.

Park wodny Suntago to część wielkiego projektu o nazwie Park of Poland. Jego właścicielem jest spółka o nazwie Global Parks of Poland. Cała inwestycja powstaje pod Mszczonowem - składa się z centrum konferencyjnego, hotelu i wioski z domków na wynajem.