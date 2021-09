Mazowieckie. Oszuści wysyłają na kwarantannę. Uwaga, nie klikajcie w żaden link

Warszawa. Oszuści wysyłają na kwarantannę. Uwaga, nie klikajcie w żaden link

- Każde zdarzenie lub próbę wyłudzenia zgłoś w najbliższej jednostce policji lub zadzwoń na 112. Dodatkowo każdy może zgłosić stronę, co do której ma podejrzenie, że może wyłudzać dane osobowe, dane uwierzytelniające do kont bankowych lub serwisów społecznościowych do Zespołu CERT Polska. W przypadku, gdy źródłem podejrzanej strony jest wiadomość SMS zawierający link, można go przesłać na numer 799-448-084 wykorzystując funkcję "przekaż" albo "udostępnij" w swoim telefonie. Do zgłaszania incydentów służy także formularz dostępny na https://incydent.cert.pl/phishing - informują funkcjonariusze mazowieckiej policji.