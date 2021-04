Mazowieckie. Pandemiczna kapsuła, jadłodzielnie, tężnie solankowe. Ostatnia chwila na obywatelskie projekty

Mazowiecki budżet obywatelski o północy w piątek zamknie skrzynkę przyjęć pomysłów na wykorzystanie pieniędzy przeznaczonych do wydania w przyszłym roku. Do zagospodarowania jest 25 milionów. Pieniądze te posłużą do sfinansowania oczekiwań mieszkańców. Jakie koncepcje wygrają w tym roku, okaże się we wrześniu.