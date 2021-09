Mazowieckie. Śmierć pięciolatka pod maszyną rolniczą. Prokuratura bada sprawę

Po dramacie, do jakiego doszło we wtorek w Zagórzu, przez Prokuraturę Rejonową w Przysusze prowadzone jest śledztwo. Śledczy ustalają, jak doszło do nieumyślnego spowodowania wypadku przez dziadka, który chciał przewieźć wnuków w łyżce rolniczej ładowarki.