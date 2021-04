Mazowieckie. Zatrzymani za włamania do samochodów. Kradli koła, katalizatory i rowery

Kilka dni temu policjanci zatrzymali trzech podejrzanych o liczne włamania do samochodów, kradzież kół, katalizatorów i rowerów. Mężczyźni w wieku od 39 do 49 lat działali na terenie Ząbek i Warszawy. W samochodzie znaleziono trzy skradzione rowery górskie oraz narzędzia służące do włamań i kradzieży.

Mazowieckie. Zabezpieczone przez policjantów rowery Źródło: Policja , Fot: Policja