Mazowieckie. Zatrzymany za zmuszanie do prostytucji. Wysyłał na ulicę partnerkę, porwał jej córkę

Mazowieckie. Obywatel Bułgarii zatrzymany za zmuszanie do prostytucji. Okradł i wysyłał na ulicę partnerkę, porwał jej córkę

Jak poinformował aspirant sztabowy Tomasz Sitek, postawione mu zostały zarzuty. Prokuratura w Wołominie zwróciła się do sądu o zastosowanie wobec 41-latka najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Poczeka on więc teraz trzy miesiące na rozstrzygnięcie w jego sprawie. Za zmuszanie do prostytucji, czerpanie z niej korzyści majątkowej, kradzież mienia byłej partnerki i porwanie jej dziecka może mu grozić kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.