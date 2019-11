Mazowsze. Konie biegają po drodze ekspresowej S8. Fundacja Pegasus złapała dwa zwierzęta

Grupa koni od środy biegnie wzdłuż drogi ekspresowej S8 od Żabiej Woli do Mszczonowa - alarmuje Fundacja Pegasus. Wolontariuszom udało się złapać dwa zwierzęta. Jeden z koni prawdopodobnie uległ wypadkowi i jest zraniony. Na wolności może być więcej zwierząt.

Poinformowała też o tym Fundacja Pegasus na Facebooku. Wszystko na to wskazuje, że konie biegną z Żabiej Woli, minęły Mszczonów i kierują się w stronę Rawy Mazowieckiej.

- Według pierwszych doniesień, konie pojawiły się w środę przy S8 na wysokości gminy Żabia Wola na Mazowszu. Udało nam się złapać wczoraj jednego z nich, a dzisiaj drugiego. To hucuł i koń polski. Koń, który został dziś złapany, jest poważnie poraniony. Ma złamaną żuchwę, z nosa leci mu krew. Został przetransportowany do kliniki. Nie wiemy, jak doszło do zranienia, ale na naszych oczach kilka razu cudem uniknął zderzenia z samochodami - powiedziała Wirtualnej Polsce Agata Geilke z Fundacji Pegasus.