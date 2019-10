Mazowsze. Sanepid kontroluje wagę tornistrów uczniów, także w szkołach w Warszawie

Służby sanitarne rozpoczęły kontrole w mazowieckich szkołach. Inspektorzy sprawdzają, jakie ciężary każdego dnia noszą na plecach uczniowie. Losowo wybrano 76 szkół z całego województwa.



Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Mazowsze. Służby sanitarne kontrolują szkoły podstawowe i ważą plecaki uczniów (East News, Fot: Reporter)

Akcję na Mazowszu razem ze służbami sanitarnymi prowadzi kuratorium oświaty. Jego władze organizują lekcje pt. "Lekki plecak" w kilkudziesięciu szkołach województwa.

- Część szkół jest ze środowisk miejskich, część ze środowisk wiejskich. Chcemy mieć takie różnorodne dane, w zależności od tego, gdzie dzieciaki mieszkają – podkreśla Mazowiecka Kurator Oświaty.

Aurelia Michałowska spotkała się w środę z pierwszoklasistami jednej z radomskich szkół. Pogadankę zaczęła od serii pytań do najmłodszych. Z odpowiedzi jasno wynikało, że dzieciaki mają przeładowane plecaki.

Zandberg pod debacie w TVN24: zabrakło liderów KO i PiS

- Mierzymy te plecaki we wszystkich klasach, od pierwszej do ósmej. Dzieci zapytane o to, kto ma ciężki tornister, chórem odpowiadają: "ja"! Najmłodsi, których na lekcja odprowadzają rodzice, mogą liczyć na ich wsparcie i to, że dorośli poniosą im tornister – stwierdziła kurator.

Połowa uczniów ma wady postawy

Ważenie szkolnych plecaków i lekcje mają uświadomić uczniom i rodzicom, jak ważne jest dobranie odpowiedniego tornistra i to, co w nim nosimy. Po pierwszych spotkaniach organizatorzy nie mają wątpliwości, że najmłodsi dźwigają też rzeczy niepotrzebne.

Ponad połowa polskich uczniów ma wady postawy. Eksperci i lekarze zwracają uwagę, że zbyt ciężki tornister powoduje bolesne napięcie w mięśniach i stawach oraz ból bioder i kolan. Dodatkowo, źle dobrany plecak wymusza nieprawidłową postawę.

– Wady postawy, które wykształcą się w tym okresie wczesnoszkolnym, później sprawiają nam problemy w życiu dorosłym. I tu nie chodzi nawet o defekty estetyczne – garb albo asymetrię. Ale może to stwarzać wiele problemów zdrowotnych, także ginekologicznych, np. jeśli chodzi o miednicę – zaznacza Joanna Narożniak z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Apel do rodziców i szkół

Podczas prowadzonej przed sanepid i mazowieckie kuratorium akcji dorośli mają dowiedzieć się, jak wyeliminować zbędny ciężar z plecaków najmłodszych. Stąd apel do nauczycieli, by zadbali i przypilnowali, żeby dzieci zostawiały to, czego nie potrzebują na co dzień w szkolnych szafkach.

Jeśli placówka ma dostęp do sieci internetowej uczniowie mogliby korzystać z e-zasobów, czyli elektronicznych podręczników.

Kontrolerzy zwracają się także do rodziców, aby od czasu do czasu sami ważyli plecak swoich pociech i sprawdzali, co w nich jest.

W ubiegłym roku okazało się, że co piąty uczeń na Mazowszu dźwiga zbyt ciężki plecak. Służby sanitarne przypominają, że waga tornistra nie powinna przekraczać 10 proc. wagi ucznia.

W klasach I-III uczniów, którzy mają zbyt ciężkie plecaki, jest jeszcze więcej. To prawie 60 proc. Co piąty uczeń ma plecak, którego waga przekracza 15 proc. jest własnej masy ciała. Z ubiegłorocznych danych wynika, że tornistry pierwszoklasistów ważą nawet 5,5 kg, podczas gdy powinny 2 kg (zakładając, że uczeń waży 20 kg).

Sanepid podał też rekordzistkę z Mazowsza. Uczennica II klasy szkoły podstawowej w powiecie piaseczyńskim ma plecak, który wraz ze stelażem waży prawie 8 kg, czyli 1/3 wagi samej dziewczynki.

Źródło: RDC