Mazowsze. Truciciel zabił 40 pszczelich rodzin

Pasieki dzieli odległość dwóch kilometrów. Jak opisuje Super Expres Warszawa, w obu miejscowościach scenariusz był taki sam. Właściciele uli znaleźli sterty martwych owadów. To nie jest przypadek czy skutek choroby. Ule zostały oblane trucizną, a konkretniej - wstrzyknięto jakąś substancję chemiczną do wnętrz pszczelich domów.

Środek, jaki został użyty przez sprawcę lub sprawców do unicestwienia pszczelich rojów w obu miejscowościach jest ten sam. Jego pozostałości bartnicy znaleźli na dnie uli po uprzątnięciu wszystkich martwych pszczół. Substancję przekazano do badania do laboratorium w Puławach.