Metro w Ursusie coraz bardziej realne. Rada Dzielnicy Ursus skierowała projekt do ratusza

W lutym projekt złożył radny Robert Faliszewski do przewodniczącego rady Dzielnicy Ursus o przedłużenie II linii metra i stacji przesiadkowej Ursus. W czwartek radni Ursusa zawnioskowali do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, aby uwzględnić te projekty w zagospodarowaniu przestrzennym Warszawy.

Radny PO w Ursusie Robert Faliszewski poinformował, że na wniosek radnych Platformy Obywatelskiej, Rada Dzielnicy Ursus przyjęła w czwartek jednogłośnie ich projekt. - Skierowano wniosek do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w Warszawie, by nasza propozycja przedłużenia II linii metra do Ursusa została uwzględnione w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy - czytamy na Facebooku.