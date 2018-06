Ukradł 40 biletów na mecz Polska - Litwa. Usłyszał już zarzuty

Podejrzanym o kradzież 40 biletów VIP na mecz Polska-Litwa jest 23-letni Sebastian S. Policja postawiła mu zarzuty kradzieży biletów. Wartość strat oszacowano na 96 tysięcy złotych.



Podczas śledztwa przesłuchano osoby, które posiadały bilety. Wyjaśniano w jakich okolicznościach weszły w ich posiadanie. Wszystko wskazywało, że dopuścił się do kradzieży 23-letni kurier. Za to przestępstwo grozi do 5 lat pozbawienia wolności.