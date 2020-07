Metro Warszawskie. Bramki II linii będą dostosowane do biletów z kodem QR

"W ostatnich latach ZTM zaczął instalować szersze bramki na stacjach I linii, które są przystosowane do obsługi nowych nośników biletów. Takie bramki są też standardem na nowych stacjach II linii, ale problem jest z centralnym odcinkiem II linii metra, oddanym do użytku w 2015 roku. Zamontowane tam szerokie bramki nie są przystosowane do obsługi innych biletów niż z paskiem magnetycznym bądź kart zbliżeniowych" – podaje portal Transport Publiczny.