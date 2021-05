Metro Warszawskie. Czy wrócą nocne kursy? Jest decyzja

"Składy linii magistralnych: 1, 2, 9, 17 (wraz z linią 41) i 33 podjadą na przystanki co cztery minuty w szczycie, a poza szczytem - co sześć. Tramwaje linii zwykłych: 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31 i 35 zabiorą pasażerów odpowiednio co osiem i 12 minut" – przekazał ZTM.