Metro Warszawskie. Jest decyzja. Miasto zawiesza nocne kursy

Mieszkańcy Warszawy z przejazdów metrem przez większość tygodnia mogli korzystać od godz. 5 rano do około północy. Natomiast dotychczas w weekendy kursy koleją podziemną odbywały się do godz. 3.00. W nocy pociągi podziemne zarówno na pierwszej, jak i drugiej linii, przyjeżdżały na stacje co blisko 15 minut.

Metro Warszawskie. To koniec weekendowych, nocnych kursów

Narty w czasie pandemii? Odpowiedź wiceministra daje nadzieję

"Nieczynne są kina, teatry, kluby, restauracje, nie ma koncertów, wernisaży itp. I to od razu widać w liczbie pasażerów w podziemnej kolei – jest ich mniej o ok. 75 proc. W kursujących w nocy pociągach metra jeździ dziś tyko ok. 24 proc. liczby pasażerów w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku" – podaje w oficjalnym wtorkowym komunikacie WTP.