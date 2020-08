Metro Warszawskie. Rusza kolejny etap konkursu na nazwę dla podziemnej kolejki

"W pierwszym etapie, z nadesłanych przez mieszkańców propozycji, komisja w drodze głosowania wyłoniła pięć nazw. Oprócz nazw wybranych przez komisję do głosowania przedstawiona została również nazwa zgłoszona przez producenta. W sumie warszawiacy przesłali niemal 2 tysiące propozycji" – podaje Tomasz Kunert, zastępca rzecznika prasowego Urzędu Miasta.

Sześć przedstawionych propozycji dla stołecznego metra, z których już niebawem jedna okaże się zwycięska to: MeWa, Morava, Siréna, Varsovia, Wavlak oraz Zygmunt.

Warszawiacy na wybraną z sześciu proponowanych nazw mogą głosować w terminie od 10 sierpnia do 23 sierpnia na oficjalnej stronie Metra Warszawskiego. Rozstrzygnięcie konkursu na nazwę odbędzie do maksymalnie do 15 września.

Autor zwycięskiej propozycji będzie miał okazję wziąć udział w pierwszym przejeździe nowej kolejki podziemnej oraz otrzyma pakiet gadżetów.