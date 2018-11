Miał być nowy grób gen. Ścibora-Rylskiego. Mijają miesiące, a efektów nie widać

Nowy grób gen. Ścibora-Rylskiego ma wykonać Muzeum Powstania Warszawskiego. Od trzech miesięcy nie widać żadnych postępów. Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego tłumaczy, że Muzeum nie przedstawiło im kosztorysów prac, na podstawie których mogliby przekazać pieniądze.

O wszystkim dowiedział się prezes Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego , Rafał Szczepański. Fundacja szybko rozpoczęła zbiórkę pieniędzy na renowację zabytkowego grobu. Kiedy zmarł gen. Zbigniew Ścibor-Rylski, zwrócili się po raz kolejny do rodaków o wsparcie finansowe na ten sam cel. W ten sposób pozyskali 40 tys. zł ze zbiórki publicznej, łącznie 73 tys. zł.

Dodają, że zwrócili się z prośbą do dyrektora muzeum, Jana Ołdakowskiego o przedstawienia rzetelnych informacji. - Muzeum przesłało Fundacji informację, w której przedstawia wykonane i przyszłe prace renowacyjne – niestety z pominięciem zestawienia kosztów prac, umów i faktur. W dokumencie Muzeum poinformowało o poniesionych kosztach, a jedynym załącznikiem była ekspertyza konserwatorska wykonana przez firmę Tworzywo Konserwacja Dzieł Sztuki - czytamy w oświadczeniu.

Zapewniają, że przekażą pieniądze na odnowę grobu, ale na podstawie rzetelnych dokumentów. - Fundacja wystąpi w czwartek ponownie do Muzeum, o podanie szczegółowego kosztorysu i wykazu umów (...). Jednocześnie, w związku z nadchodzącym okresem zimowym i postępującą degradacją nagrobka, Fundacja apeluje do Muzeum o niezwłoczne przystąpienie do prac renowacyjnych - apeluje Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego.