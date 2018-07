Mick Jagger: jestem za stary, żeby być sędzią, ale jestem na tyle młody, żeby śpiewać

- Jestem za stary, żeby być sędzią, ale jestem młody, by śpiewać - powiedział Mick Jagger podczas koncertu zespołu The Rolling Stones. Fani zespołu odczytują te słowa jako komentarz do zmian w Sądzie Najwyższym.

Zdaniem fanów zespołu, słowa frontmana The Rolling Stones to jawne nawiązanie do sytuacji politycznej w Polsce. A także dowód na to, że do muzyków dotarł list od Lecha Wałęsy. Były prezydent alarmował w nim, że - jego zdaniem - "obecny reżim chce zniszczyć niezależność sądów w Polsce". "W zeszłym roku przejęli Trybunał Konstytucyjny. Teraz wbrew konstytucji zwalniają sędziów Sądu Najwyższego" - pisze noblista. "To nie jest wolność" - dodawał w piśmie skierowanym do rockmanów.