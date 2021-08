Międzylesie. Afgańscy chłopcy po zatruciu grzybami. Trwa przeszczep wątroby u starszego

Międzylesie. Mali Afgańczycy po zatruciu grzybami. Chłopcy w stanie krytycznym, jeden przechodzi przeszczep wątroby

Pacjenci zostali przekazani w niedzielę do Centrum Zdrowia Dziecka. We wtorek przed południem przedstawiciele Centrum Zdrowia Dziecka poinformowali o przeszczepie wątroby u sześciolatka i konieczności zdyskwalifikowania młodszego z chłopców do takiej operacji z uwagi na uszkodzenie centralnego układu nerwowego i bardzo zły stan. - Rokowanie co do przeżycia pacjenta przechodzącego przeszczep jest bardzo poważne - powiedzieli lekarze. U dziewczynki lekarze zanotowali poprawę, określili jej stan jako stabilny.