Międzylesie. Pracownik SOR-u zakuty w kajdanki. Twierdzi, że chciał spisać dane policjanta

- Policjanci zaczęli zarzucać mi opieszałość, brak chęci współpracy i tym podobne rzeczy. Nie pomagało tłumaczenie, że nie rejestrowałem pacjenta, o którego pytali, że nie wiem, w jakiej jest sali i czy akurat przechodzi badania. Policjant zagroził mi mandatem w wysokości 500 złotych za niestosowne podejście do policji. Skomentowałem, że SOR to nie marsze kobiet, gdzie wlepiają po 500 złotych mandatu, na co policjant odpowiedział, że bardzo dobrze, że sypią kobietom mandaty i tak powinno być - opowiadał pan Jakub "Gazecie Wyborczej".

Następnie jeden z policjantów miał zażądać od pracownika rejestracji okazania dowodu osobistego. Jak twierdzi pan Jakub, policjant nie przedstawił się z imienia i nazwiska. Nie podał też stopnia ani powodu, dla którego chce go wylegitymować. - Portfel z dokumentami i pieniędzmi mam zwykle w samochodzie zaparkowanym przed szpitalem. Policjant nie przyjmował tego do wiadomości i napierał na mnie, tak abym nie mógł zbliżyć się do drzwi. Wypchnął mnie w stronę okienka do rejestracji - opisywał mężczyzna.