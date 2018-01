Mikołaje nie uznają końca świąt. Zostaną na ulicach, aż do wiosny

Początek stycznia, spaceruję Traktem Królewskim. Słyszę donośne: "Ho, ho, ho"! To święty Mikołaj. – Święta dawno minęły, co tu jeszcze robisz? – dziwię się. – Jak już się zostanie Mikołajem, to potem ciężko przestać – mówi. Nie jest jedyny. Święci Mikołaje chcą zarabiać na turystach nawet do wiosny.

Mikołaj numer 1 jest "w zawodzie" od trzech lat (WP.PL, Fot: Karolina Rogaska)

Każdy Mikołaj ma swój rewir. Działa tylko w granicach określonych ulic, żeby nie wchodzić w drogę innym Świętym. To pozwala unikać kłótni o turystów. Przyjezdni z Włoch, Ukrainy czy Rosji chętnie płacą za fotkę z Mikołajem. Kto łamie zasady, może sobie zacząć szukać innego zajęcia. Reszta Mikołajów zadba, żeby utrudnić im "mikołajowanie".

- Przebieram się od trzech lat. Wyszło trochę przypadkiem, ziomeczek sprzedawał choinki i potrzebował kogoś kto będzie roznosił ulotki w przebraniu Mikołaja. Kolegom się nie odmawia, więc pomogłem. Na Mokotowie jest taki sklep dla Mikołajów, schodzi się do piwnicy i masz wszystkie rekwizyty jakich potrzebujesz. Sztuczne brody różnej długości, czapki z dzwoneczkami i bez dzwoneczków, mikołajowe ciuchy… Tylko poduszki na sztuczny brzuch wziąłem swoje, z kanapy – mówi Mikołaj nr 1, klepiąc się po wypchanym poduszkach trzymających się na miejscu dzięki skórzanemu paskowi.

Mikołaj nr 1 przerywa na chwilę, bo podeszła do niego matka z kilkuletnią dziewczynką. Numer 1 bierze ją na kolana, potwierdza, że przyjechał z Laponii, matka pstryka fotę i znów możemy rozmawiać.

- No więc ziomeczkowi coś te choinki nie szły. On zawinął interes, ja zostałem ze strojem. Zatrudniłem się w barze przy Barbakanie, bo akurat potrzebowali Mikołaja. Roznosiłem cukierki, zachęcałem do odwiedzenia knajpy. Szybko mnie wyrzucili, bo dla żartu do koszyka z tymi słodkościami wrzuciłem kilka prezerwatyw. Wiesz, ktoś sięga po sreberko, myśli, że będzie cukierek, a tu gumki. Szefa to jakoś nie bawiło… Wtedy pomyślałem o tym, żeby po prostu stanąć na trakcie. Wśród tych świetlnych iluminacji, świecących bombek, ogromnych prezentów ze światełek – opowiada Numer 1.

Wyobrażam sobie renifery

Okazuje się, że światełka są dla Mikołajów "być, albo nie być". Tak przynajmniej twierdzi Mikołaj nr 2. Rewir 1 i 2 zachodzą na siebie, ale to im nie przeszkadza. Numer 1 zajmuje się przede wszystkim pozowaniem do zdjęć, a numer 2 wozi turystów rikszą, więc się dogadują. - Te iluminacje i ozdoby tworzą świąteczny klimat. Dzięki temu nie wyglądamy dziwnie będąc tu w styczniu czy lutym. Inaczej ciężko znaleźć wytłumaczenie dla naszego istnienia - wyjaśnia Numer 2.

Drugi Mikołaj z postury mało przypomina tego z bajek dla dzieci. Jest bardzo szczupły. - Bo ja cały czas w ruchu. W mojej rikszy nie ma żadnej elektryki, muszę sam pedałować. A poduszkami się tak jak kolega nie wypcham, trudno by mi było kierować - mówi. Wyjaśnia, skąd pomysł by zostać Mikołajem: - Wożę turystów rikszą już długi czas. W zimę zazwyczaj musiałem szukać innych zajęć, bo było mało chętnych na takie mroźne przejażdżki. A już do jazdy ze świętym Mikołajem ludzie się garną.

Numer 2 przyozdabił świątecznie swoją rikszę, ale nie jest do końca zadowolony. - Jakoś bym jeszcze ten swój pojazd ulepszył. Bo ja to sobie wyobrażę, że ciągną mnie renifery, ale klientowi może braknąć tej wyobraźni - opowiada. Dlatego w przyszłym roku być może doczepi do rikszy jakiegoś sztucznego renifera, albo chociaż płozy. - Żeby się bardziej z saniami kojarzyło - wyjaśnia.

Kolejki na kilkadziesiąt ludzi

Mikołaj z rikszą ma zajęcie na cały rok. A co będzie robił Numer 1, gdy przyjdzie wiosna? - Złapię jakąś fuchę na budowie. Znam się też na ogrodnictwie, więc latem zawsze coś się znajdzie - wyjaśnia. Podkreśla też: - W tym byciu Mikołajem nie chodzi mi tylko o kasę. Mnie to uspokaja, nie chodzę nie robię głupot, nie piję, tylko skupiam się na dawaniu radości.

Teraz jeszcze o tym nie myśli. - Nie dzieje się teraz jak w grudniu, kiedy ustawiały się kolejki na kilkadziesiąt osób. Ale ciągle jest w porządku - mówi. Rzeczywiście, co kilka minut ktoś nam przerywa, żeby zrobić zdjęcie.

Dopytuję czy nikt się do niego nie czepia za to stanie na ulicy w przebraniu. - Na szczęście nie. Raz miałem tylko sytuację, że przychodzę, patrzę a tu kolejka, świąteczne okrzyki i siedzi Mikołaj, ale to nie jestem ja. Chciał mi miejsce zabrać, ale trochę go postraszyłem i następnego dnia już się nie pojawił. Zresztą widziałem, że nie miał polotu. Jedna poza do każdego zdjęcia, a to się trzeba trochę postarać - podkreśla i na dowód, że on potrafi zaczyna się wyginać na różne strony.

W pewnym momencie wykrzykuje: - O, pani Ania! - wita się ze znajomą. To starsza pani, w znoszocznym płaszczu, otulona dodatkowo futrzaną kamizelką. Mikołaj wręcza jej 10 złotych, po czym pani Ania się żegna.

- Jest bezdomna. Pomagam jej trochę, czasem dam się u mnie przespać. Ludzie dzielą się ze mną, więc ja dzielę się z ludźmi - wzrusza ramionami Mikołaj. Zaraz potem podchodzi do niego mały chłopiec. - A ja mam na imię Mikołaj! - wykrzykuje podekscytowany. Numer 2 podnosi kciuk na znak aprobaty. - Bo czasem Mikołajem się jest, a czasem tylko bywa - mówi chyba bardziej do siebie niż do dziecka.