"Morderca na Obozowej". Krok od tragedii

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na Woli. Kamera zarejestrować, gdy Jaguar z dużą prędkością przejechał przez pasy tuż przed pieszą.

Z kolei Antoni Rzeczkowski z Komendy Stołecznej tłumaczy, "aby wszcząć postępowanie musi być świadek, nie wystarczy przesłać film na komendę". - Świadek pomoże nam w szczegółowych ustaleniach - mówi WawaLove Rzeczkowski. Dodaje, że za takie wykroczenie w ruchu drogowym mandat może wynieść do 500 zł i 10 punktów karnych. - Można też zatrzymać prawo jazdy i skierować sparwę do sądu. Wtedy kara może wynieść do 5 tys. zł albo zatrzymanie prawa jazdy do 6 miesięcy - wyjaśnia funkcjonariusz.