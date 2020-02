Most WOŚP w Warszawie? Rafał Trzaskowski sceptyczny: raczej nie nadaje się takich nazw

Pojawił się pomysł, by Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy została patronem MFmostostu Południowego. Co na to prezydent miasta? Rafał Trzaskowski raczej nie jest entuzjastą tej koncepcji.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Warszawa. Budowa mostu Południowego (PAP)

Rafał Trzaskowski był po to pytany na antenie TVN24. - Uwielbiam Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Współpracuję, kwestuję - podkreślił prezydent Warszawy. - Ale uważam, że jest tego typu tradycja, potwierdzona uchwałami rady miasta, że raczej nie nadaje się takich nazw - dodał.

- Myślę sobie, że Orkiestra będzie działać na pewno do końca świata, ale przyjdzie jeszcze czas, żeby ją uznawać - stwierdził Trzaskowski. - My wszyscy i tak codziennie oddajemy hołd Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy - podkreślił.

Warto przypomnieć, że to wawerscy radni Koalicji Obywatelskiej zaproponowali, by Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy została patronem Mostu Południowego. Na razie powstała specjalna uchwała w tej sprawie, ale wszystko zależy od głosowania podczas Rady Warszawy.

ZOBACZ: Wybory prezydenckie 2020. Burza wokół spotu Szymona Hołowni. Bogdan Zdrojewski komentuje

Z kolei radni Prawa i Sprawiedliwości sugerują, by Most Południowy nazywał się mostem Bitwy Warszawskiej. Jeśli uda się się otworzyć przeprawę w sierpniu, zbiegłoby się to z setną rocznicą Cudu nad Wisłą.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl