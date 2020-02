Wólka Kosowska chroni się przed koronawirusem, są maseczki i ostrzeżenia

W Polsce nie potwierdzono ani jednego przypadku zarażenia koronawirusem z Chin. To jednak nie zniechęca do działań zapobiegawczych. W popularnym Chińskim Centrum Handlowym pod Warszawą pojawiły się maseczki i ostrzeżenia przed śmiertelnym niebezpieczeństwem.

Wólka Kosowska obawia się koronawirusa z Chin

Polacy z którymi rozmawiał reporter rmf24.pl przyznają, że przestali jeździć do Chin, od momentu kiedy wybuchła epidemia. Przypomnijmy, że stało się to w połowie grudnia ubiegłego roku.

- Większość ludzi, którzy robią interesy w Chinach, jedzie teraz, żeby zamówić towar. Później jedzie się w połowie roku. Zrezygnowałem, kontaktuję się bezpośrednio z człowiekiem , który tam jest, Chińczykiem. Spodziewam się przez to obrotów mniejszych o 30 proc. - przyznał jeden z przedsiębiorców.

Na początku tego tygodnia Polskie Linie Lotnicze LOT poinformowały o tym, że wstrzymują loty do Chin aż do końca lutego. Początkowo przewoźnik zawiesił rejsy na trasie Warszawa-Pekin do 9 lutego.