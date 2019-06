Na ambasadzie USA w Warszawie pojawiły się tęczowe flagi LGBT

Szary budynek ambasady Stanów Zjednoczonych nabrał kolorów. Amerykanie dołączyli bowiem do kampanii na rzecz walki z dyskryminacją homoseksualistów. Na dowód wsparcia tej inicjatywy urzędnicy z USA wywiesili tęczowe flagi LGBT. Można je zobaczyć w stolicy idąc ulicą Piękną.

Jak donosi "Rzeczpospolita", prezydent USA jest wielkim orędownikiem ruchu LGBT. Zdaniem Donalda Trumpa jego kraj wiele zawdzięcza osobom homoseksualnym, które miały wywrzeć "wyjątkowy wpływ na naród amerykański". W czerwcu poinformował, że on także dołączy do celebracji miesiąca dumy LGBT i zachęca wszystkich do tego samego.